Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Вене

В матче второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над 46-й ракеткой мира представителем Италии Маттео Арнальди. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу россиянина.

Матч продлился 1 час 27 минут. Рублёв в этой встрече шесть раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Арнальди четыре эйса и четыре двойные ошибки.