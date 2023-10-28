Медведев — о Рублеве и Синнере: у них был потрясающий год

«Я играл с ними обоими в финале в этом году. С Янником три раза, что, возможно, для меня рекорд, с Андреем один раз. У них был потрясающий год. Янник финиширует очень сильно. Я хочу посмотреть, как сложится их матч. Для них обоих отличные условия, чтобы играть в хороший теннис. Тогда я буду готовиться к победителю", — сказал Медведев в интервью после матча со Стефаносом Циципасом.