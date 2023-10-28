Рублев повредил колено ракеткой во время проигранного полуфинала в Вене

Российский теннисист Андрей Рублев во время матча начал бить ракеткой по собственному колену и повредил его до крови. Так спортсмен отреагировал на неудачный розыгрыш в поединке с итальянцем Янником Синнером. Кадры с этим эпизодом были опубликованы Tennis TV и разошлись по соцсетям.

Инцидент произошел во время полуфинального поединка турнира ATP в Вене.

В первом сете Рублев вел 5:2. Однако было видно, что психологический настрой игрока оставляет желать лучшего. После неудачного розыгрыша Рублев разозлился и нанес ракеткой несколько ударов по собственной ноге. Позднее оператор навел камеру на колено Рублева, показав, что оно разбито в кровь.

По итогам встречи Рублев уступил Синнеру, являющемуся четвертой ракеткой мира, со счетом 5:7, 6:7 (5:7).