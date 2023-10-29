Стало известно о связи Мэттью Пери со спортом

Актер Мэттью Пери, скончавшийся в возрасте 54 лет, был теннисистом-профессионалом и становился третьей ракеткой Канады. О его спортивном увлечении сообщает «РБК Спорт».

Перри начал заниматься теннисом в Канаде с самого детства. Он достиг больших успехов. К 14 годам подросток вошел в национальный рейтинг Канады среди юниоров: как 17-й ракетка в одиночном разряде и третья— в парном.

Сам Перри рассказывал, что теннису его с 4 лет учил дед. Он отдавал данному виду спорта все свободное время. Плохие школьные оценки при этом компенсировались спортивными победами.

Перри был фанатом чемпиона турниров «Большого шлема» Джимми Коннорса и во всем подражал своему кумиру. Он по восемь-десять часов каждый день играл в теннис со стеной, представляя себя Коннорсом. На корте Пери всегда «горел невероятным рвением».

Затем Перри переехал в Лос-Анджелес, где понял, что уровень тенниса в США намного выше канадского: в своем первом турнире в Лос-Анджелесе он не заработал ни одного очка. Тогда Перри отказался от теннисной мечты и начал сниматься в кино. При этом он не забросил теннис, посещал турниры и даже играл со звездами вроде Пита Сампраса и Андре Агасси.