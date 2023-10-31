Вондроушова: корт на Итоговом турнире вообще не подготовлен к матчам

«Мой первый Итоговый турнир WTA совсем не такой, каким я его себе представляла. Мы усердно трудимся весь год, чтобы попасть сюда, но в конце концов нас ожидает разочарование. Корт вообще не подготовлен к матчам, и, мне кажется, людей из WTA абсолютно не интересует, как чувствуем себя мы, те, кто должен играть на этом корте. Мы не ощущаем, что нас кто-то слушает или интересуется нашим мнением. Это очень печально. С другой стороны, я крайне благодарна всем, кто работает на турнире. Эти милые люди стараются помочь нам во всём», — сказала Вондроушова на пресс-конференции.