Медведев объяснил свои претензии к болельщикам на «Мастерсе» в Париже

«По правде говоря, матч прошёл хорошо. Да, тяжело играть два турнира подряд. Мне пришлось бороться за то, чтобы обрести уверенность. Григор сейчас в отличной форме, ещё более усложняют игру разные мячи, но я боролся до конца.



Что касается зрителей, если мы возьмём весь матч, который длился три часа, моменты с публикой заняли всего 2-5 минут. Во втором и третьем сетах я бросал ракетку, и это нормально, что они меня освистывали. Но освистывать и аплодировать, когда я подаю, — совсем другое дело. Это не имеет никакого отношения к самой Франции, думаю, всё зависит от самого турнира, от того, как я себя веду, от того, как себя ведёт публика», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.