Теннисистка Жабер пожертвует часть призовых денег на помощь палестинцам

Теннисистка Онс Жабер пожертвует часть призовых денег на помощь палестинцам
Теннисистка из Туниса Онс Жабер заявила, что пожертвует часть призовых денег за выступление на Итоговом турнире WTA на помощь палестинцам.
Ранее Жабер обыграла чешку Маркету Вондроушову во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA в Канкуне со счетом 6:4, 6:3. На пресс конференции спортсменка с трудом сдерживала слезы.
— Я очень рада победе, но в последнее время я не была счастлива. Ситуация в мире меня не радует. Мне очень жаль… Очень тяжело видеть, как дети и младенцы умирают каждый день. Это душераздирающе. Я решила пожертвовать часть своих призовых денег на помощь палестинцам. Это не политическое заявление, это гуманность. Я хочу мира. Вот и все, — приводит слова Жабер The Guardian.
Итоговый турнир WTA в Мексике завершится 6 ноября. Общий призовой фонд соревнований составляет рекордную сумму за всю историю — 9 миллионов долларов.
7 октября между Израилем и Палестиной начался вооруженный конфликт. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.