Теннисистка Жабер пожертвует часть призовых денег на помощь палестинцам

— Я очень рада победе, но в последнее время я не была счастлива. Ситуация в мире меня не радует. Мне очень жаль… Очень тяжело видеть, как дети и младенцы умирают каждый день. Это душераздирающе. Я решила пожертвовать часть своих призовых денег на помощь палестинцам. Это не политическое заявление, это гуманность. Я хочу мира. Вот и все, — приводит слова Жабер The Guardian.