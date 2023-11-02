Хачанов и Рублев пробились в четвертьфиналы на "Мастерсе" в Париже

Карен Хачанов выиграл российское дерби и пробился в четвертьфинал на "Мастерсе" в Париже. В эту стадию также вышел Андрей Рублев.

© Российская Газета

Хачанов, который занимает 15-ю строчку в мировом рейтинге, в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 6:2 одолел соотечественника Романа Сафиуллина (45). Напомним, что во втором круге Роман сенсационно победил вторую ракетку мира, испанца Карлоса Алькараса.

Следующим соперником Хачанова станет лучший в противостоянии между греком Стефаносом Циципасом и Александом Зверевым из Германии.

Что касается пятой ракетки мира Андрея Рублева, то в третьем круге он не испытал проблем в матче против представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (60-й в рейтинге ATP) - 6:3, 6:3.

В четвертьфинале Рублев сыграет с австралийцем Алексом де Минором, который прошел дальше на отказе итальянца Янника Синнера.

Вероятно, причиной снятия стало расписание парижского "Мастерса". Синнер провел поздний матч с американцем Маккензи Макдональдом (6:7, 7:5, 6:1). Встреча завершилась глубокой ночью. Но организаторы дали Яннику всего 14,5 часа на восстановление, поставив его матч с де Минором последним в сегодняшней дневной сессии.