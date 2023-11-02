«Мы недовольны некоторыми вещами». Швентек выступила с критикой WTA
Польская теннисистка Ига Швентек заявила, что Женская теннисная ассоциация (WTA) должна лучше заботиться о благополучии спортсменок.
Ранее несколько теннисисток из верхней части рейтинга WTA направили письмо генеральному директору организации Стиву Саймону, в котором отметили низкие зарплаты и условия в женском туре. Позднее представители WTA провели с теннисистками две встречи. Среди тем, которые обсуждались на встречах, были гарантированный доход и покрытие отпуска по беременности и родам, а также возражение против запланированного изменения правил, регулирующих обязательное участие в турнирах.
— Мы недовольны некоторыми вещами. Мне кажется, что все основано на желании иметь все больше и больше, но не на заботе о своем благополучии и здоровье. Есть некоторые вещи, которые WTA могла бы изменить для нас без какого либо влияния на турниры и на то, что они уже согласовали.
Мы все знаем, что это нехорошо, что у нас будет больше обязательных турниров. И поэтому мы хотим действительно оказать влияние на это решение, — приводит слова Швентек ESPN.
Как сообщает Associated Press, Стив Саймом сообщил теннисисткам, что рабочие группы WTA «находятся в процессе рассмотрения расписания».