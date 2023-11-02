Швентек выступила с критикой WTA

— Мы недовольны некоторыми вещами. Мне кажется, что все основано на желании иметь все больше и больше, но не на заботе о своем благополучии и здоровье. Есть некоторые вещи, которые WTA могла бы изменить для нас без какого либо влияния на турниры и на то, что они уже согласовали.



Мы все знаем, что это нехорошо, что у нас будет больше обязательных турниров. И поэтому мы хотим действительно оказать влияние на это решение, — приводит слова Швентек ESPN.