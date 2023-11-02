Трех теннисистов отстранили по подозрению в договорных матчах

Троих теннисистов из Казахстана, Узбекистана и Израиля дисквалифицировали за договорные матчи, одного – пожизненно
Международное агентство по обеспечению честной игры в теннисе (ITIA) дисквалифицировало трех игроков из Казахстана, Узбекистана и Израиля за договорные матчи.
Казахстанец Тимур Хабибулин признан виновным по 21 обвинению в договорняках, которые были зафиксированы в период с 2014 по 2019 год. Его пожизненно отстранили от тенниса и обязали заплатить штраф в размере 60 тысяч долларов.
Представитель Узбекистана Санжар Файзиев признан виновным по пяти обвинениям в договорных матчах. Он дисквалифицирован на 3,5 года и оштрафован на 15 тысяч долларов.
Израильтянина Игоря Смиланского отстранили на два года со штрафом в размере 4 тысячи долларов. Он признан виновным по трем обвинениям в договорняках.
Санкции начнут действовать с 25 июля 2023 года – даты временного отстранения спортсменов. На время дисквалификации теннисистам запрещено играть, тренировать и посещать теннисные мероприятия.
Троих теннисистов из Казахстана, Узбекистана и Израиля дисквалифицировали за договорные матчи, одного – пожизненно
Эрик тен Хаг: «Антони – боец, он покажет, что является подходящим игроком для «МЮ». Он, как и все, может играть лучше»
Суарес близок к переходу в «Интер Майами» Месси. Стороны планируют подписать контракт по схеме «1+1»