Шевченко заменит Рууда на турнире Метце

63-я ракетка мира, российский теннисист Александр Шевченко сыграет на турнире категории ATP-250 в Метце (Франция) вместо снявшегося норвежца Каспера Рууда (8-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов).

Ранее появлялась информация о том, что Шевченко сыграет на турнире ATP-250 Sofia Open в Болгарии, но затем снялся и был заменён французским теннисистом Юго Гастоном (84-я ракетка мира).