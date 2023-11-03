«Вас услышали». WTA извинилась после критики организации Итогового турнира
Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон ответил на критику теннисисток относительно организации Итогового турнира в мексиканском Канкуне.
Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Арина Соболенко и еще 20 теннисисток написали жалобу в WTA с требованием улучшения условий. Кроме того, комментируя организацию турнира в Канкуне, Соболенко заявила, что «чувствует неуважение» со стороны WTA.
— Выбор места проведения турнира обусловлен несколькими сложными факторами. Очевидно, что вы недовольны решением, которое привело к тому, что турнир проходит здесь, в Канкуне. Я это понимаю, вас услышали. Это не идеальное мероприятие, мы понимаем, что условия непростые, и WTA берет на себя ответственность за это, — говорится в письме Саймона игрокам, которое приводит Independent.
WTA выбрала Канкун местом проведения Итогового турнира в начале сентября. С 2019 года WTA Finals должен был на протяжении 10 лет проходить в китайском Шэньчжэне, однако в 2021 году турнир принимала мексиканская Гвадалахара, в 2022 м — Форт Уэрт (США).