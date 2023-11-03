WTA извинилась после критики организации Итогового турнира

— Выбор места проведения турнира обусловлен несколькими сложными факторами. Очевидно, что вы недовольны решением, которое привело к тому, что турнир проходит здесь, в Канкуне. Я это понимаю, вас услышали. Это не идеальное мероприятие, мы понимаем, что условия непростые, и WTA берет на себя ответственность за это, — говорится в письме Саймона игрокам, которое приводит Independent.