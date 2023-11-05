Дядя Надаля высказался о возможном выступлении племянника в паре с Алькарасом на ОИ-2024

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», испанца Рафаэля Надаля заявил, что его племянник и Карлос Алакарас могли бы составить отличный дуэт на Олимпиаде в Париже.

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«Если Рафаэль будет в хорошей форме, то я думаю, что они смогут составить отличный дуэт на Олимпийских играх. Я предполагаю, что Карлос и так будет в хорошей форме, так что посмотрим. Вполне может быть, что они выиграют олимпийское золото в одиночном или парном разряде», приводит слова Тони Надаля портал TennisUpToDate.

В мае этого года Алькарас также заявил, что мечтает сыграть в паре с Надалем на Олимпийских играх 2024 года, но при этом отметил, что они никогда не обсуждали этот вопрос.

«Давайте посмотрим, как он себя чувствует и как у него пойдет в этом году. Надеюсь, у него все будет хорошо. Но да, для меня было бы мечтой сыграть с ним в парном разряде».