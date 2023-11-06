Стэн Вавринка одержал разгромную победу на старте турнира в Метце

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка уверенно стартовал на турнире категории ATP-250 в Метце (Австрия), действующим чемпионом которого является итальянец Лоренцо Сонего .

В матче первого круга 53-я ракетка мира Вавринка (8) со счётом 6:0, 6:2 разгромил 26-летнего испанца Бернабе Сапата-Миральеса (81-й номер рейтинга ATP). Встреча теннисистов продлилась 52 минуты. Вавринка три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Сапата-Миральеса один эйс, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.