Звонарева вышла в полуфинал Итогового турнира WTA в парном разряде

Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд пробились в полуфинал Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде.
Интернациональный дуэт в третьем матче группы «Махауль» обыграл американскую пару Кори Гауфф/Джессика Пегула — 3:6, 6:4, 10:8. Встреча была прервана из за дождя и доиграна в воскресенье.
Звонарева и Зигемунд с двумя победами в трех матчах заняли второе место в группе. В полуфинале соперницами Звонаревой и Зигемунд будут австралийка Сторм Хантер и бельгийка Элизе Мертенс, которые стали первыми в группе «Майя Ка'ан».