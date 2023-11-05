Звонарева вышла в полуфинал Итогового турнира WTA в парном разряде

Интернациональный дуэт в третьем матче группы «Махауль» обыграл американскую пару Кори Гауфф / Джессика Пегула — 3:6, 6:4, 10:8. Встреча была прервана из за дождя и доиграна в воскресенье.

Звонарева и Зигемунд с двумя победами в трех матчах заняли второе место в группе. В полуфинале соперницами Звонаревой и Зигемунд будут австралийка Сторм Хантер и бельгийка Элизе Мертенс, которые стали первыми в группе «Майя Ка'ан».