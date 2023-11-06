Роман Сафиуллин поднялся на шесть позиций в обновлённом рейтинге ATP
ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Роман Сафиуллин поднялся в новом рейтинге на шесть позиций. Теперь он занимает 39-ю строчку. А Павел Котов теперь стал 80-м, поднявшись на две позиции. Располагающиеся в топ-50 рейтинга Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев сохранили свои позиции. Возглавляет рейтинг, как и прежде, 36-летний серб Новак Джокович.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11445. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8455. 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7200. 4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5490. 5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 5205. 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4435. 7 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3625. 8 (9). Александр Зверев (Германия) — 3585. 9 (10). Тейлор Фриц (США) — 3500. 10 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3460. 15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2475. 35 (35). Аслан Карацев (Россия) — 1193. 39 (45). Роман Сафиуллин (Россия) — 1122. 63 (63). Александр Шевченко (Россия) — 807. 80 (82) Павел Котов (Россия) — 721.