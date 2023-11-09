Итоговый турнир ATP: жеребьевка, участники, призовой фонд

С 12 по 19 ноября в Турине состоится Итоговый турнир ATP. Третий год подряд матчи восьмёрки сильнейших теннисистов мира пройдут на кортах арены «Пала Альпитур».

Жеребьёвка Итогового турнира АТР пройдёт сегодня, 9 ноября, и начнётся в 17:00 по московскому времени. Первая и вторая ракетки мира Джокович и Алькарас гарантированно будут разведены по разным группам. Отметим, что для 20-летнего испанца это первый в карьере Итоговый турнир АТР. В 2022 году Карлос отобрался на соревнования, но не смог выступить из-за травмы.