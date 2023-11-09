Медведев и Рублев сыграют в одной группе на итоговом турнире ATP

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в одной группе на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

По итогам жеребьевки в одну группу с российскими спортсменами попали испанец Карлос Алькарас и представитель Германии Александр Зверев. В другой группе оказались серб Новак Джокович, итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас и датчанин Хольгер Руне.

Турнир пройдет в итальянском Турине с 12 по 19 ноября. В полуфинал пройдут по два лучших теннисиста из каждой группы.

9 ноября стало известно, что Медведев возглавил рейтинг персональных брендов Forbes среди российских атлетов.