Шевченко пробился в финал турнира в Метце

Российский теннисист Александр Шевченко , 63-я ракетка мира, пробился в финал турнира категории ATP-250 в Метце (Франция). В двух сетах матча полуфинала спортсмен обыграл 344-ю ракетку мира из Франции Пьера-Юга Эрбера. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. По ходу матча Александр Шевченко выполнил восемь эйсов, реализовал три брейк-пойнта из семи и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету Пьера-Юга Эрбера — десять подач навылет, один реализованный брейк-пойнт из трёх и три двойные ошибки.