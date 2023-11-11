Чесноков считает, что Шевченко нечего было противопоставить Умберу

"Умбер - это невероятный игрок, сейчас он играет на уровне топ-15 мира. Он может доставить проблемы любому игроку, начиная с [Новака] Джоковича (первой ракетки мира - прим. ТАСС). Когда я увидел, что он будет играть этот турнир, я сразу обозначил его как фаворита. Если говорить о сегодняшнем матче, то он очень здорово и коварно подавал, со своей подачи он развивал начало атак. Сегодня он во всем был немного лучше Шевченко", - сказал Чесноков.