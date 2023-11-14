Медведев победил Рублева на старте Итогового турнира АТР

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев одержал победу над соотечественником Андреем Рублевым в своем первом матче на старте итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине (Италия). Призовой фонд турнира составляет 15 миллионов долларов, отмечает РИА Новости .

Встреча двух лучших теннисистов России (Рублев занимает пятое место в рейтинге АТР) завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Медведева, он победил в результатом 7-2.

Ранее сообщалось, что теннисист Медведев стал первым в рейтинге личных брендов Forbes среди российских атлетов. В рейтинг вошли только действующие спортсмены, кроме того, нем нет тех, кто сменил спортивное гражданство до 1 сентября 2023 года.