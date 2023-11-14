Медведев: в этом сезоне я чувствую себя просто отлично

«В прошлом году до турнира просто на тренировках я не мог попасть в корт. Я не знаю, что было. Я просто не мог играть, у меня не получалось, соответственно, сразу нервы небольшие. И на матчах в итоге, может быть, это сказалось. Хотя играл я неплохо. В этом сезоне я чувствую себя просто отлично. На всех тренировках я прекрасно играл, чувствовал себя отлично. Понимал, что остаётся только это показать в матче, смог это показать. Надеюсь, что в следующих матчах тоже так будет», — сказал Медведев в интервью для «Больше!».