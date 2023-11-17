Теннисист Медведев обыграл Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), вышел в полуфинал Итогового турнира ATP после того, как датчанин Хольгер Руне проиграл в матче группового этапа турнира итальянцу Яннику Синнеру. Матч Синнера и Руне закончился в трех сетах с результатом 6:2, 5:7, 6:4.

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На групповом этапе Джокович обыграл Руне и поляка Хуберта Хуркача, а вот Синнеру проиграл. Таким образом, итальянским теннисист, одержавший на турнире три победы, вышел в полуфинал с первого места в группе, а Джокович - со второго. Также в полуфинал Итогового турнира ATP уже вышел российский теннисист Даниил Медведев, который в своей группе одержал две победы.