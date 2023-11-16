Кирьос прокомментировал срыв Рублева на Итоговом турнире

«Даже со стороны человека, который не очень хорошо держит самообладание, такого как я, это безумие. Честно говоря, я никогда такого не делал. Имею в виду, парень, это колено тебе нужно. Тебе нужно двигаться. Надеюсь, он придёт в себя к следующему матчу. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова Кирьоса Tennis Channel.