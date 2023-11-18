Даниил Медведев проиграл в полуфинале Итогового турнира ATP

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал Итогового чемпионата АТР, который проходит в Турине (Италия). В полуфинальном матче Медведев проиграл хозяину корта итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 29 минут.

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Напомним, Синнер на Итоговом турнире АТР выиграл все матчи в Зелёной группе, Медведев занял второе место в Красной группе, накануне проиграв испанцу Карлосу Алькарасу.