Руседски: поведение Рублева в матче с Алькарасом — безумие

«Рублёв сошёл с ума. То, что он сделал, безумие, давайте будем честны. Ты можешь нанести себе серьёзную траву, ударив колено так, как это сделал Андрей. Ему повезло, что была лишь кровь. Хорошая новость состоит в том, что он не травмировался, но Рублёву нужно изменить своё поведение. Он так отчаянно хочет победить и не находит баланса. Его первоклассная игра недостаточно хороша в матчах с теми, у кого больше разнообразия на корте. Он пытается работать над своей игрой и ему это нужно, чтобы побеждать таких игроков, как Алькарас. Если Рублёв этого не сделает, то будет стабильно находиться в восьмёрке лучших, но не доберётся до полуфиналов, финалов и не выиграет мэйджоры», — приводит слова Руседски Tennis Up To Date.