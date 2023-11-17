Рублёв уступил Звереву в первом сете матча Итогового чемпионата АТР

Сегодня, 17 ноября, проходит матч группового этапа Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия), в котором пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встречается с представителем Германии Александром Зверевым (восьмой в рейтинге ATP). Завершился первый сет встречи. Итоговый счёт — 6:4 в пользу Александра Зверева.