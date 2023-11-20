Анна Блинкова поднялась на две строчки в рейтинге WTA

20 ноября на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) был опубликован обновлённый рейтинг теннисисток.

Анна Блинкова поднялась в рейтинге WTA
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Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Лидирует польская теннисистка Ига Свёнтек, на втором месте Арина Соболенко из Беларуси, замыкает тройку американка Кори Гауфф.

В топ-100 рейтинга по-прежнему 12 россиянок. Наибольшего прогресса за неделю добилась Анна Блинкова, поднявшаяся на 2 позиции и занимающая 51-е место. На одну строчку поднялась Элина Аванесян, она 74-я.

Рейтинг WTA от 20 ноября:

1. Ига Свёнтек (Польша) — 9295 очков.

2. Арина Соболенко (Беларусь) — 9050.

3. Кори Гауфф (США) — 6580.

4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 6365.

5. Джессика Пегула (США) — 5975.

6. Онс Жабер (Тунис) — 4195.

7. Маркета Вондроушова — 4075.

8. Каролина Мухова (Чехия) — 3651.

9. Мария Саккари (Греция) — 3620.

10. Барбора Крейчикова (Чехия) — 2880…

16. Людмила Самсонова (Россия) — 2650…

18. Дарья Касаткина (Россия) — 2550.

19. Вероника Кудерметова (Россия) — 2520…

21. Екатерина Александрова (Россия) — 2035…

28. Анастасия Потапова (Россия) — 1588…

51 (+2). Анна Блинкова (Россия) — 1110…

57 (-11). Мирра Андреева (Россия) — 1069.

58. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1044…

65 (-3). Диана Шнайдер (Россия) — 955…

74 (+1). Элина Аванесян (Россия) — 915…

77. Анна Калинская (Россия) — 885…

97 (-3). Камилла Рахимова (Россия) — 758.

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