Анна Блинкова поднялась в рейтинге WTA

20 ноября на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) был опубликован обновлённый рейтинг теннисисток.

Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Лидирует польская теннисистка Ига Свёнтек , на втором месте Арина Соболенко из Беларуси, замыкает тройку американка Кори Гауфф .

В топ-100 рейтинга по-прежнему 12 россиянок. Наибольшего прогресса за неделю добилась Анна Блинкова, поднявшаяся на 2 позиции и занимающая 51-е место. На одну строчку поднялась Элина Аванесян, она 74-я.