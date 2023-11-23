Теннисиста Налбандяна обвинили в домогательствах и преследовании

Давида Налбандяна обвинили в домогательствах и преследовании.

© Sports.ru

Заявление подала его бывшая девушка модель Арасели Торрадо. Она утверждает, что 41-летний экс-теннисист установил камеру в вентиляционном отверстии в квартире, где они вместе жили в период отношений, чтобы контролировать ее действия.

Торрадо и Налбандян впервые вместе появились на публике в феврале, в июне они расстались.

После того, как пара разъехалась, Торрадо еще некоторое время жила в их квартире в Буэнос-Айресе. Однажды, находясь в квартире вместе с братом, она обнаружила скрытую камеру в вентиляционном отверстии. Брат Торрадо снял крышку и достал камеру, подключенную несколькими кабелями (это зафиксировано на видео).

После этого Торрадо подала заявление, которое сначала отклонили за недостаточностью доказательств.

Торрадо обжаловала это решение, предоставив сообщения Налбандяна и аудиозапись, где он признался, что установил камеру: «Хочешь, чтобы я был честен? Да, я установил ее в тот день. Я ничего не мог увидеть, потому что неизвестно что творится с интернетом. Там ничего не видно».

Сообщается, что этот разговор состоялся в июне. Заявление девушка подала в следующем месяце.

Дело ведет прокуратура Буэнос-Айреса.