14-летняя экс-россиянка вышла в 1/4 финала турнира среди взрослых

Бывшая российская теннисистка 14-летняя Ксения Ефремова, ныне представляющая Францию, одержала победу над китайской спортсменкой Йиди Ян (658-я в рейтинге WTA) в матче 1/8 финала турнира ITF в Монастире (Тунис). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу Ефремовой.

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В четвертьфинале соревнований Ефремова встретится с представительницей Румынии Марой Гае (1259-я в рейтинге WTA). Ранее бывшая российская теннисистка набрала первые очки WTA, одержав победу в 1/16 финала соревнований в Тунисе.