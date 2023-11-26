Сборная Италии стала чемпионом Кубка Дэвиса, одержав победу над командой Австралии
Сборная Италии выиграла Кубок Дэвиса в 2023 году, одержав победу над командой Австралии в финале турнира. Решающую победу для итальянцев принёс четвёртая ракетка мира Янник Синнер, который уверенно обыграл лидера соперников — 12-ю ракетку мира австралийца Алекса де Минора — во втором одиночном матче финала. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:3, 6:0.
Напомним, ранее сегодня Маттео Арнальди (Италия, 44) в трёх сетах обыграл Алексея Попырина (Австралия, 40). Матч парного разряда Мэттью Эбден/Макс Пёрселл (Австралия) — Симоне Ботелли/Лоренцо Сонего (Италия) отменён.
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