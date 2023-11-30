Паолини пропустит выставочный турнир в Санкт-Петербурге

30-я ракетка мира итальянская теннисистка Ясмине Паолини не выступит на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге из-за повреждения, сообщает пресс-служба соревнований.

27-летняя итальянская спортсменка получила травму лодыжки правой ноги во время тренировки. Паолини должна была выступить за команду «Львов», в состав которой входят россияне Карен Хачанов, Анастасия Потапова и Александр Шевченко, серб Ласло Джере и болгарская теннисистка Виктория Томова. Возглавят команду «Львов» играющие капитаны Светлана Кузнецова и серб Янко Типсаревич.