На молодежном турнире по теннису установлен рекорд по скорости матча

Матч, продолжавшийся 54 минуты, стал самым коротким в истории турнира, который проводится с 2017 года. Предыдущий рекорд принадлежал матчу, который состоялся 6 ноября 2018 года на Итоговом турнире в Милане (Италия). Тогда в матче группового этапа встретились Алекс де Минор (Австралия) и Лиам Каруана (Италия). Поединок завершился со счётом 4:1, 4:1, 4:2 в пользу австралийца и продолжался 55 минут.