Соперничество Медведева и Зверева стало лучшим в 2023 году по версии Eurosport

Противостояние третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с немцем Александром Зверевым (седьмой в рейтинге ATP) стало лучшим в 2023 году по версии Eurosport.

В минувшем сезоне Медведев и Зверев шесть раз встречались на корте. Российский теннисист одержал пять побед, на счету Зверева один выигранный матч. Соперничество теннисистов в 2023 году также запомнилось матчем третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, после которого Зверев раскритиковал Медведева и назвал россиянина одним из самых нечестных игроков в мире.