Александр Зверев номинирован на награду АТР

Представитель Германии Александр Зверев включен в число претендентов на награду Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) в номинации «Возвращение года», сообщает пресс служба организации.

Конкурентами Зверева в борьбе за приз будут француз Гаэль Монфис, а также соотечественники Ян Леннард Штруфф и Доминик Кепфер. Награда вручается игроку, вернувшемуся на корт после серьезной травмы и восстановившему позиции в качестве одного из лучших игроков ATP тура.

Зверев получил повреждение голеностопа в полуфинальном матче «Ролан Гаррос»-2022 против испанца Рафаэля Надаля и возобновил выступления в начале нынешнего года. В минувшем сезоне 26 летний немец выиграл турниры в китайском Чэнду и Гамбурге.

НА ДРУГИЕ НАГРАДЫ АТР НОМИНИРОВАНЫ:

самый прогрессирующий игрок — Маттео Арнальди, Кристофер Юбенкс, Шелтон, Синнер;

награда имени Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру — Алькарас, Григор Димитров, Хуркач, Синнер