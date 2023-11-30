Александр Зверев номинирован на награду АТР

Александр Зверев претендует на награду АТР в номинации «Возвращение года»
Представитель Германии Александр Зверев включен в число претендентов на награду Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) в номинации «Возвращение года», сообщает пресс служба организации.
Конкурентами Зверева в борьбе за приз будут француз Гаэль Монфис, а также соотечественники Ян Леннард Штруфф и Доминик Кепфер. Награда вручается игроку, вернувшемуся на корт после серьезной травмы и восстановившему позиции в качестве одного из лучших игроков ATP тура.
Зверев получил повреждение голеностопа в полуфинальном матче «Ролан Гаррос»-2022 против испанца Рафаэля Надаля и возобновил выступления в начале нынешнего года. В минувшем сезоне 26 летний немец выиграл турниры в китайском Чэнду и Гамбурге.
НА ДРУГИЕ НАГРАДЫ АТР НОМИНИРОВАНЫ:
лучший тренер — Крэйг Бойнтон (работающий с Хубертом Хуркачем), Даррен Кэхилл и Симоне Ваньоцци (Янник Синнер), Хуан Карлос Ферреро (Карлос Алькарас), Горан Иванишевич (Новак Джокович), Брайан Шелтон (Бен Шелтон);
самый прогрессирующий игрок — Маттео Арнальди, Кристофер Юбенкс, Шелтон, Синнер;
награда имени Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру — Алькарас, Григор Димитров, Хуркач, Синнер
Россияне не вошли в число претендентов на награды.