Светлана Кузнецова рассказала про актерскую карьеру и съемки в сериале

«Да, у меня был опыт, я снялась в сериале. Это было очень интересно. Я ходила, занималась актёрским мастерством, и это было гораздо сложнее, чем сниматься. У меня хорошая подруга – продюсер. Я ей рассказывала какие-то свои истории, и она написала под это сценарий. Но, конечно, на киношную манеру. Если будете смотреть сериал, заранее говорю, это не всё так было со мной.



Что сложнее: играть в теннис или сниматься в кино? Если бы я была каким-нибудь любителем и сыграла турнир, мне кажется, я бы так же сделала это в кино. А в теннис играть, конечно, проще, потому что ты это делаешь очень много.



У меня был проект с «Триггером», я его завершила. Мне предложили ещё два других проекта, но я отказалась, потому что у меня не было времени и сценарии не подошли. Посмотрим, что будет дальше», – передаёт слова Светланы Кузнецовой корреспондент «Чемпионата» Арина Полуянова.