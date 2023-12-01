Звонарева заменит Паолини на теннисном турнире в Санкт‑Петербурге

Бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарева выступит на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт Петербурге, сообщает пресс служба соревнований.

Первый турнир на «Трофеи Северной Пальмиры» прошел в прошлом году.

Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила, что не будет подвергать санкциям игроков, которые примут участие в турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в России.