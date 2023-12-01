Звонарева заменит Паолини на теннисном турнире в Санкт‑Петербурге
Бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарева выступит на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт Петербурге, сообщает пресс служба соревнований.
Действующая чемпионка Итогового турнира WTA в парном разряде заменит получившую травму итальянку Жасмин Паолини и усилит команду «Львы», возглавляемую Светланой Кузнецовой и Янко Типсаревичем. Также за команду заявлены Карен Хачанов, Александр Шевченко, Анастасия Потапова (все — Россия), Ласло Джере (оба — Сербия) и Виктория Томова (Болгария).
За команду «Сфинксы» сыграют Николай Давыденко (капитан), Анастасия Мыскина (капитан), Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова (все — Россия), Адриан Маннарино (Франция), Душан Лайович (Сербия), Юлия Путинцева (Казахстан), Роберто Баутиста Агут (Испания).
Первый турнир на «Трофеи Северной Пальмиры» прошел в прошлом году.
Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила, что не будет подвергать санкциям игроков, которые примут участие в турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в России.
С февраля 2022 года большинство международных федераций отстранили россиян от турниров под своей эгидой. Российские теннисисты выступают на соревнованиях ATP и WTA в нейтральном статусе.