Сербская красавица намекнула на возвращение в теннис. Куда пропала Ана Иванович?

Экс первой ракетки мира после раннего завершения карьеры не было в туре почти семь лет. Чем она теперь занимается.

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Ана Иванович провела не самую долгую, но яркую карьеру. Сербская теннисистка ушла из спорта в 2016 году, когда ей было 29 лет, но совсем забывать об игре, кажется, не стала. На днях Ана выложила фотографии и намекнула на возвращение в теннис. Или месседжи сербки в социальных сетях – лишь совпадение?

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Лидерство в рейтинге и только один «Большой шлем»

Иванович за свою относительно недолгую карьеру добилась больших высот. Выиграла 15 титулов WTA, побывала первой ракеткой мира, но выиграла лишь один турнир «Большого шлема».

Случилось это на «Ролан Гаррос» – 2008. Тогда в финале Иванович боролась с довольно результативной в тот год россиянкой Динарой Сафиной. В достаточно лёгком поединке со счётом 6:4, 6:3 Ана забрала титул.

В 2007 и 2008 годах Иванович отыграла в ещё двух финалах ТБШ: на Открытом чемпионате Франции и в Австралии. Но в Париже-2007 сербка уступила бельгийке Жюстин Энен (1:6, 2:6), а в Мельбурне проиграла Марии Шараповой (5:7, 3:6).

Три ребёнка и счастливая семья

В конце 2016 года Иванович, будучи 65-й ракеткой, объявила о завершении карьеры. Об этом в теннисном мире к тому моменту уже шли разговоры. Тем более Ану всё чаще стали беспокоить рецидивы травмы запястья, так что новость о её уходе на спортивную пенсию не стала большой неожиданностью.

«Здесь несколько причин. Это не было мгновенным решением. Я некоторое время размышляла об этом и пыталась следовать за своим сердцем, потому что это лучший для меня способ принимать решения.



Я начала играть в теннис, потому что любила игру. Я и сейчас всё ещё люблю игру, но чувствую, что по разным причинам пришло время двигаться дальше. Меня беспокоили травмы. Из-за них я покинула топ-10, я боролась с травмами и пыталась восстановить свою форму. Перед началом прошлого сезона я вместе с моей командой проделала большую работу, но я снова не могла выступать стабильно. Так что сейчас я действительно чувствую, что настало время вернуться к истокам», — поделилась Иванович с WTA после завершения карьеры.

Спустя полтора года после ухода из тенниса сербка родила первенца Люку в счастливом браке с футболистом Бастианом Швайнштайгером. Ещё через год у пары появился второй сын, Леон. Этой весной в спортивной семьей родился третий ребёнок! Имя и пол Ана с Бастианом не разглашают, но есть предположения, что новым членом семьи в третий раз стал мальчик.

Дела семейные Иванович все эти годы разбавляла путешествиями и работой: у экс первой ракетки мира свой бренд косметики. Часто в социальных сетях Ана выкладывала ностальгические посты о своей классной карьере, но свежими кадрами с корта она не делилась давно.

Иванович готовится вернуться в про-тур?

Во вторник, 28 ноября, Иванович опубликовала в социальных сетях первые за долгое время фото на корте. Подписала теннисистка этот пост так: «Это больше, чем спорт…».

Спустя несколько часов Ана прокомментировала публикацию в профиле WTA, многозначно отметив: «С нетерпением жду сезон-2024».

Что это значит — пока неясно. Если 36-летняя Иванович захочет вернуться в тур, то вполне сможет взять за пример историю Веры Звонарёвой. Всё-таки 39-летняя россиянка вернулась на корт после рождения ребёнка, а в этом сезоне и вовсе забрала Итоговый в парном разряде.