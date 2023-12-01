Вернувшаяся Анастасия Севастова одолела украинку Ястремскую на челленджере в Андорре

В матче 1/8 финала Севастова со счётом 6:7 (3:7), 6:1, 6:4 обыграла 106-ю ракетку мира, представительницу Украины Даяну Ястремскую (4). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 56 минут. Севастова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Ястремской один эйс, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта.