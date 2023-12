«Он не мог отказаться от теста». Джоковича потребовали навечно отстранить от тенниса

Первая ракетка мира Новак Джокович отлично провёл сезон-2023. Новак выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open, доведя количество побед на турнирах «Большого шлема» до феноменальной цифры 24. Серб также седьмой раз за карьеру взял титул на Итоговом в Турине, превзойдя рекорд Роджера Федерера .

Мадио придётся пережить разочарование. Джоковича не ждёт судьба Армстронга. Новак не нарушал правила, а просто эмоционально высказал свои вполне обоснованные претензии. Характерный поступок Новака, который ранее отказался вакцинироваться, хотя это стоило ему пропуска Australian Open и US Open в 2022 году. От принципов серб не отказался, несмотря на сопутствующие проблемы из-за отсутствия прививки.

New York Post недавно сообщил, что фармацевтическая компания Moderna, которая является одним из спонсоров US Open, наняла бывших агентов ФБР, чтобы следить за Джоковичем. Агенты также наблюдают за американским предпринимателем Илоном Маском и английским актёром-комиком Расселом Брэндом, которые тоже выступали против вакцинации. Создан специальный «отдел дезинформации», задачами которого являются мониторинг антипрививочных тезисов знаменитостей и противодействие им. Moderna даже заказала доклад под названием «Как Джокович стал героем антивакцинаторов после победы на US Open».