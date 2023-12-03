Потапова/Звонарёва обыграли Кудерметову/Путинцеву на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Продолжительность поединка составила 1 час 8 минут. Потапова и Звонарёва ни разу не подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали шесть брейк-пойнтов. На счету Кудерметовой и Путинцевой один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта.