Хачанов победил Маннарино на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт‑Петербурге
Российский теннисист Карен Хачанов победил представителя Франции Адриана Маннарино на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт Петербурге.
Россиянин, который на турнире представляет команду «Львы», одолел соперника из команды «Сфинксы» со счетом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час и 17 минут.
Счет в командном противостоянии стал 5:4 в пользу команды «Львы».
Турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходит в Санкт Петербурге 1–3 декабря на кортах концертно спортивного комплекса «Арена» в Санкт Петербурге. В командном турнире выступают спортсмены из России, Казахстана, Испании, Сербии, Франции, Италии и Болгарии.