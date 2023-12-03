Хачанов победил Маннарино на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Российский теннисист Карен Хачанов победил представителя Франции Адриана Маннарино на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт Петербурге.

Россиянин, который на турнире представляет команду «Львы», одолел соперника из команды «Сфинксы» со счетом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час и 17 минут.

Счет в командном противостоянии стал 5:4 в пользу команды «Львы».