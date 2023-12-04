Академию Надаля обвинили в «издевательстве» над молодыми игроками

«Они придерживаются той же философии, что и Рафа: много тренировок и мало отдыха, полная концентрация на корте. Это приводило к тому, что было много травм, потому что ни у кого нет такого телосложения, как у Рафы. Многие из нас не могли выдержать темп тренировок с безумными нагрузками по пять часов в день и без выходных.



Все тренировались одинаковое количество часов. Разумеется, если кто-то слишком уставал, ему давали отдохнуть один день. Я думаю, что им нужно быть более индивидуальными для каждого игрока, больше анализировать и понимать их, чтобы решить, что лучше для каждого из них. Но я понимаю, что это академия, и здесь много людей, невозможно разработать план для каждого.



Часто ли Тони Надаль вспоминает о Рафе? Он говорит о нём каждый день, это правда. Он всегда приводит различные примеры из его детства. Он также много рассказывал об эволюции Рафы с возрастом, как ему помогал этот его железный менталитет. Рафаэль очень много времени проводит в академии. Можно подумать, что игрок такого уровня должен ходить по клубу, как король, но Рафа — полная противоположность. Он просто один из тех, кто там тренируется, всегда очень дружелюбный и приветливый, и с первого дня пребывания там мне было оказано гостеприимство как с его стороны, так и со стороны его семьи», — заявила Гирлингс.