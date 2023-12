Академию Надаля обвинили в «издевательстве» над молодыми игроками

«Очень хорошая академия. Там очень классно: хорошая группа игроков, тренеров – физио, фитнес. Есть всё для восстановления. Ну и кортов много. Так что с октября 2021-го я там. Конечно, меня до сих пор немного потрясывает от тренировок с Рафой. Но сейчас немного поспокойнее. Помню, когда впервые попросили с ним потренироваться, тренер подошёл и сказал: «Ok. Go. You have practice with boss» («Хорошо. Иди. У тебя тренировка с боссом». — Прим. «Чемпионата»). Я такой: «Ё-моё». Я ведь на грунте тогда тренировался, а он – на харде, никого больше не было. Так что пошёл на харде с Надалем поиграл. Давал какие-то советы? Да, подсказывал, чтобы я справа ногами ближе к мячу подходил и не останавливался раньше времени.



Я с Надалем семь-восемь раз точно уже потренировался. У него разные задания: сильно бьёт по мячу, держит мяч, бегает. Это что-то невероятное, когда ты с Рафой стоишь на одном корте, общаешься. В академии Надаля мы больше работаем на силу, чтобы меня подкачать. Акцент на ОФП. С этим, как и с восстановлением, там получше. Они смотрят на твой стиль, особо ничего не меняют. У меня он атакующий: я люблю выбежать к сетке, сыграть с лёта, играю активно, подаю достаточно сильно. Есть всё: и справа хорошо могу сыграть, слева — лучший удар. У меня есть всё, чтобы добиться успеха. Самое главное — добавить физически», — рассказывал Дёмин в интервью «Чемпионату».