Известная теннисистка вышла за парня, которого встретила на свидании вслепую

Об истории любви Шелби Роджерс вполне можно снять романтический фильм.

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Начало декабря ознаменовалось настоящим свадебным бумом в теннисном мире. На днях россиянка Анастасия Потапова узаконила отношения с 48-й ракеткой мира Александром Шевченко.

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Практически сразу после Потаповой своё торжество отгуляла её коллега по WTA-туру 31-летняя американка Шелби Роджерс, которая вышла замуж за хоккеиста Джона Слэвика.

Роджерс и Слэвик связали себя узами брака в родном городе теннисистки Маунт-Плезант в штате Южная Каролина. На церемонии невеста была одета в классическое белое платье Morilee с глубоким V-образным вырезом, жених предпочёл классический чёрный смокинг.

«Спасибо всем, кто помог сделать наш день таким особенным. Нас переполняют благодарность, любовь, радость и волнение», — написала Роджерс в соцсетях.

История любви Слэвика и Роджерс могла бы послужить основной для романтического фильма. Бывшая 30-я ракетка мира, четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» – 2016 и US Open – 2020 познакомилась со своим будущим мужем три года назад на свидании вслепую. Их свели общие знакомые.

Джон удивился, когда перед ним на свидании оказалась известная теннисистка, которую он сразу же узнал. А вот сама Шелби о нём ничего не слышала, хотя парень тоже является спортсменом, просто не столь узнаваемым. Слэвик играл в хоккей за университет Индианы на позиции вратаря, однако в НХЛ не попал и сейчас выступает на полупрофессиональном уровне.

Между Шелби и Джоном сразу же завязались отношения. Они начали встречаться, по возможности парень сопровождал теннисистку на крупных турнирах. Через три года Слэвик решил вывести отношения на новый уровень и приступил к действиям минувшей весной.

В начале апреля в первом раунде турнира в Чарльстоне Роджерс победила соотечественницу Даниэль Коллинз и уже думала о следующем матче, но на закате Слэвик пригласил её прогуляться на набережной. Там неожиданно для теннисистки их ждали множество общих знакомых, в присутствии которых он и сделал ей предложение. Отказать было невозможно.

«Это было в центре города, в Бэттери, прямо на набережной. Все знали о плане Джона, кроме меня. Закат обеспечил чудесную картину. Наверное, это был самый прекрасный момент в моей жизни», — заявила Роджерс.

Роджерс из-за травмы не выходила на корт после поражения от Елены Рыбакиной в первом раунде Уимблдона-2023. Появилось время на планирование свадьбы, которая в конечном счёте состоялась в начале декабря.