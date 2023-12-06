Возняцки получила уайлд-кард для участия в Australian Open

Помимо датчанки, специального приглашения от организаторов удостоились шесть австралийских спортсменов. Это теннисистки Кимберли Биррелл , Оливия Гадеки , Тайла Престон, а также теннисисты Джеймс Дакворт , Марк Полманс и Адам Уолтон.

Напомним, Возняцки не играла с 3 сентября 2023 года, когда уступила американке Кори Гауфф в четвёртом круге Открытого чемпионата США по теннису со счётом 3:6, 6:3, 1:6. После этого датчанка заявила, что больше не сыграет до конца года и будет готовиться к выступлению на Australian Open.