Мухова стала амбассадором Porsche

Каролина Мухова стала лицом автомобилей Porsche.

Теннисистка Мухова стала амбассадором Porsche
© Sports.ru

Амбассадорами компании уже являются Эмма Радукану и Анжелик Кербер.

В этом году Мухова дошла до финала на «Ролан Гаррос» и в Цинциннати и дебютировала в топ-10. Она квалифицировалась на итоговый турнир, но не смогла сыграть из-за травмы запястья.

Porsche