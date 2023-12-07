Теннисистка Мухова стала амбассадором Porsche

Каролина Мухова стала лицом автомобилей Porsche.
Амбассадорами компании уже являются Эмма Радукану и Анжелик Кербер.
В этом году Мухова дошла до финала на «Ролан Гаррос» и в Цинциннати и дебютировала в топ-10. Она квалифицировалась на итоговый турнир, но не смогла сыграть из-за травмы запястья.
Porsche
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