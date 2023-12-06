Семь теннисисток вошли в топ‑10 самых высокооплачиваемых спортсменок года по версии Sportico

19 летняя американка в уходящем году заработала 22,7 миллиона долларов, из которых 6,7 млн — призовые. На втором месте первая ракетка мира полька Ига Швентек (21,9 млн; 9,9 млн — призовые), на третьей строчке китайская сноубордистка Эйлин Гу (20 млн; 27 тысяч).