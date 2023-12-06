Семь теннисисток вошли в топ‑10 самых высокооплачиваемых спортсменок года по версии Sportico

Американская теннисистка Кори Гауфф возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок 2023 года по версии издания Sportico.

Семь теннисисток вошли в топ‑10 самых высокооплачиваемых спортсменок года по версии Sportico
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19 летняя американка в уходящем году заработала 22,7 миллиона долларов, из которых 6,7 млн — призовые. На втором месте первая ракетка мира полька Ига Швентек (21,9 млн; 9,9 млн — призовые), на третьей строчке китайская сноубордистка Эйлин Гу (20 млн; 27 тысяч).

В топ 10 вошли семь теннисисток, белоруска Арина Соболенко заняла шестую строчку, представительница Казахстана Елена Рыбакина — седьмую.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Кори Гауфф (США, теннис) — 22,7 млн долларов (6,7 млн — призовые)

2. Ига Швентек (Польша, теннис) — 21,9 млн (9,9 млн)

3. Эйлин Гу (Китай, сноуборд) — 20 млн (27 тысяч)

4. Эмма Радукану (Великобритания, теннис) — 16,2 млн (238 тысяч)

5. Наоми Осака (Япония, теннис) — 15 млн (0)

6. Арина Соболенко (Белоруссия, теннис) — 12,2 млн (8,2 млн)

7. Елена Рыбакина (Казахстан, теннис) — 9,5 млн (6 млн)

8. Джессика Пегула (США, теннис) — 9 млн (6 млн)

9. Симона Байлз (США, спортивная гимнастика) — 8,5 млн (0)

10. Нелли Корда (США, гольф) — 7,9 млн (1,4 млн)

11. Алекс Морган (США, футбол) — 6,9 млн (850 тысяч)

12. Меган Рапино (США, футбол) — 6,8 млн (750 тысяч)

13–14. Микаэла Шиффрин (США, горнолыжный спорт) — 6,1 млн (1,1 млн)

13–14. Лейла Фернандес (Канада, теннис) — 6,1 млн (1,1 млн).

15. Онс Жабер (Тунис, теннис) — 5,7 млн (3,2 млн).