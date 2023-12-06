Третья экс-ракетка мира рассказал, почему Джокович до сих пор обыгрывает молодежь

«Этот человек для меня уникум. Он обыгрывает мастерством, которое накопил за всё то время, когда даже с нами играл – с Федерером, Надалем, со мной. Новак всегда придерживался своих физических данных, старался держать силу, концентрацию. И он понимал, что своим теннисом он всех обыгрывает. Как и теннис, поколение «Большой тройки» раньше было чуть сильнее именно в теннисном плане. Даже Алькарас – он, как и Надаль в молодости – хорошо бегает. Но в теннисном плане не могу сказать, что он превосходит ожидания.



Если Джокович набирает форму, даже не играя несколько турниров, без травм, он физически готов. Важнее, чтобы остались силы на каждый матч. И если они есть, у него концентрация будет намного выше, чем у других. Поэтому они его и боятся.



Плюс, страх остаётся. Думаю, Джокович обыгрывает молодое поколение ещё и головой — они ему уже психологически проигрывают: «А, Джокович, всё!». И Джокович благодаря этому доминирует. Уникально то, что он делает. Можно сказать, единственный пока такой», – сказал Давыденко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.