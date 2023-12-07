Глава ATP высказался о создании отдельного тура из ТБШ и «Мастерсов»

«Об этом слишком много говорят. По-моему, последние четыре года, что мы работаем по стратегии OneVision, я не раз заявлял: мы должны найти способ работать вместе.



Наверное, у разных людей разные идеи относительно того, как этого добиться. Но разделение только разрушит, а не создаст ценность. И есть ещё одна проблема: в некоторых случаях бывает тяжело откатиться назад. Потому что в таком случае вы портите отношения, и всё значительно усложняется.



Я думаю, поставленных целей можно достичь, опираясь на существующие ценности и не создавая препятствий. Мне кажется, изменения в конечном счёте обойдутся дороже, потребуют много времени, энергии и денег. Тем более что необходимости в этом никакой нет.



Я на 100% за единство и поиск решений посредством переговоров. Я твёрдо верю, что когда мы заодно, то можем договориться о куда большем, чем кажется. Ведь мы всё-таки делаем одно дело. Мы все стремимся к тому, чтобы теннис продолжал развиваться и становился лучше в том числе относительно других видов спорта и других видов развлечений. Так что мы на одной стороне, в одной команде – это команда тенниса. Гражданская война не поможет. Идти в этом направлении было бы огромной ошибкой», – приводит слова Гауденци Daily Express.