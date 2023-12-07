Российская теннисистка показала самый большой скачок в рейтинге WTA

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева продемонстрировала самый значительный скачок в рейтинге WTA в 2023 соревновательном году. По ходу сезона Мирра поднялась с 405-й позиции на 46-ю, то есть её прогресс составил 359 мест.

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Другие впечатляющие прогрессы WTA-тура в 2023 году:

Элина Свитолина (Украина) – с 236-й на 25-ю позицию. Каролина Мухова (Чехия) – с 149-й на 8-ю. Софья Кенин (США) – с 235-й на 33-ю. Анастасия Павлюченкова (Россия) – с 367-й на 59-ю.